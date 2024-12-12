T.C.

BURSA

14. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN

ESAS NO :2021/199

KARAR NO :2022/468

Mahkememizin 10/11/2022 tarih ve 2021/199 esas, 2022/468 sayılı kararı ile sanıklar LUAII ELTAHA ELHACI, MUHANNED EL HIDIR ve ALİ ALİ'nin üzerilerine atılı "Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma" suçundan beraatlerine karar verilmiş, verilen karar Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca istinaf edilmiştir.

Davadosyası kapsamında beyan adresinin bulunmaması ve yapılan tüm araştırmalarda tebligata yarar adresinin tespit edilememesi nedeniyle Mahkememizin 10/11/2022 tarih ve 2021/199 esas, 2022/468 sayılı kararının tüm araştırmalara rağmen Fıraz ve Hanadı oğlu, 01/01/1993 Halep Doğumlu- 99669367982 Yabancı Kimlik numaralı müşteki MUHAMMED BASEM EL AZEM'e ve Taha ve Raşa oğlu, 01/01/1998 Şam doğumlu 99942251472 Yabancı Kimlik Numaralı MUSTAFA HACZANİ'ye tebliğ edilemediği; 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine,aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize ya da başka yer Ağır Ceza Mahkemesi'ne mahkememize gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme kalemine yapılacak bir başvuru üzerine kalemce yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi, herhangi bir sebeple cezaevinde olan tarafın ise zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.