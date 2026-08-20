ABD Hazinesi, piyasalardaki likiditeyi artırmak amacıyla uzun vadeli nominal tahvillere yönelik geri alım limitini yükselteceğini duyurdu. Operasyon başına mevcut 2 milyar dolarlık üst sınırın en az 4 milyar dolara çıkarılacağı açıklandı. Kararın ardından ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan düşerek yüzde 5,19 seviyesine geriledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI

Tahvil getirilerindeki sert düşüş, altın fiyatlarını destekledi. Ons altın bugün 4.500 doların üzerini test ederek, 200 günlük ortalamayı yakaladı. Gram altın ise 6.981 TL ile son 4 ayını zirvesini gördü. TSİ 10.20 itibarıyla gram altın 6.917 liradan, ons altın 4.486 dolardan işlem görüyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yaşanan sert yükselişin ardından yatırımcıların gözü altının bundan sonraki hareketinde kritik olacak seviyelere çevrildi. Herkes "Altının yükselişi devam edecek mi?" sorusuna cevap ararken, Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Spivak, altındaki güçlü hareketin ardından piyasada bir süre "sindirme" sürecinin yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

4.400-4.500 DOLAR SEVİLERİ KRİTİK KRİTİK

Spivak, ons altında 4.400-4.500 dolar aralığının üzerinde kalıcılığın yükseliş trendinin devamı açısından kritik olduğunu belirtti. Özellikle 4.500 doların üzerinde tutunulması, yeni rekor seviyeler için güçlü bir işaret olarak görülürken, 4.400 doların altına olası bir düşüş son yükselişlerin bir kısmının geri verilmesine yol açabilir.

YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN...

Piyasalarda önümüzdeki dönemde 4.400 dolar seviyesi destek, 4.500 dolar ise kritik direnç noktası olarak takip edilecek. Ons altının 4.500 doların üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişin hız kazanabileceği, bu seviyenin geçilememesi halinde ise kâr satışlarının etkili olabileceği değerlendiriliyor. Analistler, ABD tahvil getirilerinin seyri ile Hazine'nin likidite hamlesinin piyasalara etkisinin de altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edileceğine dikkat çekiyor.