Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin güncel nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Üç aylık dönemler halinde hazırlanan istatistikler, ülke nüfusunun 2026’nın ilk yarısında yükselişini sürdürdüğünü gösterdi. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan Türkiye nüfusu, yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi artarak 86 milyon 320 bin 602’ye ulaştı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi olarak kaydedildi. 1 Mayıs ile 1 Temmuz arasındaki iki aylık süreçte ise nüfusa 123 bin 904 kişi daha eklendi.

6 ayda 228 bin 434 kişi arttı

Türkiye’nin nüfusu 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak kaydedilmişti. 1 Temmuz 2026 itibarıyla ise nüfus 86 milyon 320 bin 602 kişiye yükseldi. Böylece yılın ilk 6 ayında toplam 228 bin 434 kişilik artış gerçekleşti. Açıklanan veriler, Türkiye nüfusunun 86 milyonun üzerindeki seviyesini koruduğunu gösterdi.

TÜİK’in dönemlik nüfus istatistiklerinde kısa süreli artış da öne çıktı. Buna göre, yalnızca 1 Mayıs ile 1 Temmuz 2026 arasında Türkiye nüfusu 123 bin 904 kişi arttı. Buna göre yılın ilk 6 ayında kaydedilen 228 bin 434 kişilik nüfus artışının yarısından fazlası son iki aylık dönemde gerçekleşti.

Türkiye'de kaç erkek, kaç kadın var?

TÜİK, Türkiye nüfusunun kadın ve erkeklere göre dağılımına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi olurken, toplam nüfus içindeki oranı yüzde 50,01 olarak hesaplandı. Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak kaydedildi ve toplam nüfusun yüzde 49,99’unu oluşturdu.

Verilerde dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri, kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın oldukça düşük olması oldu. Türkiye’de erkek nüfusu, kadın nüfusundan yalnızca 21 bin 348 kişi fazla çıktı. Böylece 86,3 milyonu aşan Türkiye nüfusunda kadın ve erkeklerin toplam nüfus içindeki payları neredeyse yarı yarıya eşitlendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 1 Temmuz 2026 itibarıyla tablo şöyle:

- Türkiye’nin toplam nüfusu: 86 milyon 320 bin 602

- 2026’nın ilk 6 ayındaki artış: 228 bin 434

- 1 Mayıs-1 Temmuz dönemindeki artış: 123 bin 904

- Erkek nüfusu: 43 milyon 170 bin 975

- Erkeklerin oranı: Yüzde 50,01

- Kadın nüfusu: 43 milyon 149 bin 627

- Kadınların oranı: Yüzde 49,99