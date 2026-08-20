Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Av. H. Ertan Başdere yaptığı açıklamada, teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, İnegöl’e yakışır, halkla iç içe, ulaşılabilir ve güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU

Başdere, Yeni Parti’nin tüzüğü doğrultusunda kongre sürecinin 22 Ağustos 2026 tarihinde başlamasının, ilçe kongrelerinin ise 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Kongre sürecinde Yeni Parti’yi diğer siyasi partilerden ayıran önemli bir değişikliğin hayata geçirileceğini belirten Başdere, delege sisteminin kaldırıldığını söyledi.

Başdere, “Artık parti üyelerimiz yalnızca parti çalışmalarına katılan kişiler değil; partinin yönetiminde doğrudan söz sahibi olan, karar veren ve kendi yöneticilerini seçen kişiler olacaktır” dedi.

“BAŞKANLARI ÜYELER SEÇECEK”

Yeni Parti’de ilçe başkanından il başkanına, genel başkana kadar seçimlerde üyelerin doğrudan söz sahibi olacağını vurgulayan Başdere, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti’de ilçe başkanını üyelerimiz seçecek. İl başkanını üyelerimiz seçecek. Genel Başkanımızı dahi üyelerimiz seçecek.”

Bu anlayışın siyasi parti demokrasisinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Başdere, siyasetin birkaç kişinin karar verdiği bir alan olmaması gerektiğini dile getirdi.

Başdere, “Biz, siyasetin birkaç kişinin karar verdiği bir alan olmasını değil; üyelerin, vatandaşların ve halkın doğrudan söz sahibi olduğu bir anlayışı savunuyoruz. Bu nedenle açıkça ifade ediyoruz: Söz de, karar da, yetki de üyelerimizin olacak!” dedi.

ÜYELİK İÇİN 26 AĞUSTOS UYARISI

Başdere açıklamasında, kongre sürecinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için önemli bir tarihe de dikkat çekti.

26 Ağustos 2026 tarihine kadar Yeni Parti’ye üye olmayan vatandaşların, bu tarihten sonra gerçekleştirecekleri üyeliklerle il ve ilçe başkanlığı ile yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamayacağı belirtildi.

26 Ağustos itibarıyla il ve ilçe başkanlıklarında güncel üye listelerinin askıya çıkarılacağını aktaran Başdere, kongre sürecinde doğrudan söz sahibi olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini bu tarihe kadar tamamlamaları gerektiğini söyledi.

“HERKES KURUCU ÜYE OLABİLECEK”

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, Eylül ayında gerçekleştirilecek ilçe kongresine kadar partiye üye olan vatandaşların Yeni Parti İnegöl’ün kurucu üyesi olma hakkına sahip olacağını da duyurdu.

Başdere, Yeni Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşların [www.yeni-parti.org.tr](http://www.yeni-parti.org.tr) adresi üzerinden üyelik başvurusu yapabileceklerini belirterek, İnegöl halkına çağrıda bulundu.

“Önümüzde yalnızca bir kongre süreci değil, İnegöl’de yeni bir siyasi anlayışın kuruluş süreci bulunmaktadır” diyen Başdere, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu tarihi başlangıcın bir parçası olmak, Yeni Parti İnegöl’ün kurucu üyeleri arasında yer almak ve geleceğin İnegöl’ünü birlikte şekillendirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Yeni Parti’ye üye olmaya davet ediyoruz. Yeni Parti olarak İnegöl’de kapımız herkese açık. Gelin, siyaseti birlikte değiştirelim. Gelin, karar süreçlerine birlikte yön verelim. Gelin, İnegöl’ün geleceğinde söz sahibi olalım. Söz de, karar da, yetki de üyelerimizin olacak!”

Kaynak: BÜLTEN