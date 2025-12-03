T.C.

BURSA

16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Esas No: 2023/436 , Karar No: 2024/534

Mahkememizin 02.10.2024 tarih ve 2023/436 Esas, 2024/534 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanıklar hakkında, mahkememize açılan kamu davasında TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmiş ve sanık müdafi tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Müşteki Ibragım ve Zhanetta oğlu 19.11.2000 doğ. Khassamedın SATYBEKOV'un yokluğunda verilen karar ve istinaf başvurusu müştekinin beyan adresine tebliğ edilmesine rağmen tebligat iade dönmüştür. Müştekinin dosyada belirtilen cep telefonuna adres bilgisi için sms gönderilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli karar ve istinaf başvurusunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli karar ve istinaf başvurusu iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.