Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Emniyet Sokak’ta meydana geldi. İnşaat alanında bulunan ağaç, yağış ve rüzgarın etkisiyle aniden kökünden çıkarak sokağa devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte çevrede büyük bir gürültü oluştu.
Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, İnegöl Belediyesi ekiplerine haber verildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaç kısa sürede yoldan kaldırıldı.
Ağacın devrildiği esnada sokakta kimsenin bulunmaması, yaşanabilecek olası bir faciayı önledi.
Muhabir: ÖZNUR ALKAN