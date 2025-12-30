Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Bahçelievler merkezli olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve İstanbul genelinde faaliyet gösteren “Casperlar” adlı silahlı suç örgütüne karşı eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma tamamlanırken, elde edilen bilgilere göre örgütün eylemlerinin ülke genelinde etkili olduğu, suç gelirleri elde ettiği ve toplum üzerinde korku, sindirme ile baskı oluşturmayı hedeflediği belirlendi.

2008'DE ORTAYA ÇIKMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda, örgütün 2008 ile 2018 yılları arasında etkin olan bazı suç yapılanmalarının dağılmasıyla güç kazanılmaya başlandığı, 2020 yılından itibaren de 'örgüt lideri' konumuna 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız öncülüğünde yeniden yapılanma sürecine girildiği belirlendi.

YURT DIŞINDAN YÖNETİLİYOR

Soruşturmada, örgütün 2021 yılı itibariyle yurt dışı merkezli yönetim modelin geçtiği, lider ve yöneticilerin faaliyetlerini büyük ölçüde yurt dışından yönlendirmeye başladığı ortaya çıktı.

ÇİRKİNLER'E DOST, DALTONLAR'A DÜŞMAN

Örgütün, 2023-2024 yıllarında “Çirkinler” olarak bilinen suç örgütü ile iş birliği yaparak faaliyet alanını genişlettiği, “Daltonlar” adıyla bilinen örgütle ise çatışma içinde olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI

Soruşturma kapsamında “Casperlar” suç örgütünün hiyerarşisi de ortaya çıkarıldı. Örgüt lideri konumunda “Hamuş” kod adlı İsmail Atız bulunurken, örgüt yöneticileri arasında “Burak Bulut, Galava, Ayaz” kod adlı İsmail G., “Çaki, Çekdar, Can” lakaplı İsa D., Hüseyin Kaan A., Mehmet Erhan A., Serhat B. ve Süleyman D.’nin yer aldığı belirlendi.

Araştırmada, bu kişilerin eylem planlama, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma faaliyetlerinin yönetiminde aktif rol oynadığı ortaya kondu.

HEDEFLERİ ÇOCUK VE GENÇLER

Ayrıca, örgüte üye kişilerin ortalama 15-25 yaş aralığında, motosiklet kullanabilen şahıslar olduğu, suça sürüklenen çocukların (SSÇ), baskı, tehdit yoluyla örgütsel eylemlerde kullanıldığı, bu çocuklara ilişkin de soruşturmanın ayrıca yürütüldüğü belirlendi.

Ayrıca başsavcılık tarafından yapılan detaylı araştırmada, örgüt üyelerine, barınma, para, silah, sahte kimlik, sahte hat temini sağlanarak örgütle bağlılık oluşturdukları bulgusuna ulaşıldı.

HER YERE KONMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün AVM işletmecileri, kuyumcular, esnaf ve iş yeri sahipleri, güzellik merkezleri, taksi durakları, fırın, motor ve ayakkabı mağazalarını hedef aldıkları tespit edildi.

Örgütün hedef aldığı işletmelerde, haraç kesme, yağmalama, bölgesel hakimiyet kurma, korku ve itaat sağlamak olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalarda ise Casperlar örgütünün, 'örgüt propagandası yapmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma', 'kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'silahlı tehdit' 'belgede sahtecilik' ve 'kasten yangın çıkarma' olmak üzere yaklaşık 116 eyleme karıştıkları belirlendi.

SEZER KAYA VE HÜSEYİN ASİL CİNAYETLERİ

Ayrıca örgütün, 'Daltonlar' suç örgütü ile iktisatlı olarak, Sezer Kaya ve Hüseyin Asil cinayetlerini işledikleri, sosyal medyada silahlı saldırı videoları yayınladıkları ortaya çıktı. Ayıca örgüte yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı olarak silah temin edildiği, eylem sonrası imha veya gizleme yöntemi kullanıldığı tespit edildi.

YÜZLERCE KİŞİ HAKKINDA DAVA

Soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin kullandığı iletişim yöntemleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda, şahısların patates hat, yabancı veritabanlı sosyal medya uygulamaları, kod adlarıyla iletişim ve yurt dışı GSM hatları kullanarak konum paylaşımı yoluyla eylemleri yönlendirdikleri belirlendi.

Bu yöntemlerle ayrıca, örgüt üyelerinin takipten kaçmak ve delil zincirini kırmak gibi amaçlar güttüğü ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda 223 kişi hakkında dava açıldı ve çalışmaların halen devam ettiği öğrenildi.