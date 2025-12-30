CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşların yatmadığı gerekçesiyle temizlik işçileri greve çıkarken Belediye Başkanı Görkem Duman, sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’a tatile gitti. Tatilden görüntüler ortaya çıkarken Duman'a sosyal medyada tepki var.

ART ARDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’na giden Duman’ın paylaşımları sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler gündem olurken, belediye önünde süren grevi hatırlatan vatandaşlar başkana tepki gösterdi.

"BUNUN ADI İHANETTİR"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır da bu duruma tepki göstererek, ''Bunun adı ihanet! Grevle boğuşan bir şehir, hakkını arayan emekçiler ve aksayan belediye hizmetleri varken; CHP’li belediye başkanının yurt dışında tatil yapması siyasi bir skandal, yönetsel bir iflastır. Bu görüntüler bize şunu açıkça göstermektedir: Bu belediye başkanlığı ciddiye alınmamakta, bu şehir umursanmamaktadır. Bu millet, zor günde kaçanları da, sessiz kalanları da unutmaz" dedi.