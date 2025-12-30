Türkiye’de sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi (PETVET) kapsamına alınması zorunluluğunda sona gelindi. Yeni düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarının yaşına bakılmaksızın en geç 31 Aralık 2025’e kadar yetkili kurum ve kuruluşlara başvurarak onları çiplendirmek ve kayıt altına almak zorunda. Mikroçip uygulaması, hayvanların kürek kemikleri arasına veya boyun bölgesine yerleştirilecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasal sürenin geçirilmesi halinde, hayvan sahiplerine idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Düzenleme ile kaybolma ve terk edilme vakalarının takibi, sahip sorumluluğunun artırılması ve hayvanların sağlık kayıtlarının düzenli şekilde izlenmesi amaçlanıyor. Çip taktırmamanın cezasının 10 bin TL olması bekleniyor.

ÖLMESİ VE KAYBOLMASI HALİNDE

Evcil hayvanın ölümü 30 gün, kaybolması ise 7 gün içinde yetkililere bildirilecek. Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

MİKROÇİP NASIL UYGULANIR?

Kedi, köpek ve gelinciklere içinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanmaktadır.