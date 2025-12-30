Transfer yasağı nedeniyle mevcut kadroyla 2. yarıya başlayacak olan Sultan Su İnegöspor'da yaşanan ekonomik krizi aşmanın yolları aranıyor. Tarihinin en iyi yönetimlerden birini oluşturan Sultan Su İnegölspor, bu sezon geçmiş yönetimlerden kalan borçları ödeyerek lige mütevazı bir kadroyla başladı.

Takımın başına İsmail Güldüren'i getiren Kani Ademoğlu ve ekibi, savaşçı ve gelişime açık bir kadro kurarak bir yandan kulübün borç yükünü azaltmak, diğer yandan da sahipsiz kalan Bordo Beyazlı kulübü ligde tutmaya çalışmayı hedefledi.

Ancak takımda oluşan kolej havası nedeniyle başarıda kaçınılmaz hale geldi. Art arda alınan galibiyetler sonrası, Sultan Su İnegölspor bir anda kendini Play-off potasında buldu. Grubun en sürpriz takımlarından biri haline gelen ekip, zirvede ki takımlara kafa tutmaya başladı.

REKOR BORÇ ÖDEMESİ YAPILDI

Bir yandan elde edilen sportif başarılar, diğer yandan da kulübün üzerinde ki borç yükünü hafifletmek için yapılan çalışmalar kısmen meyvesini verdi. Kani Ademoğlu yönetimi, gerek sponsorluklar gerekse de bağışçılardan gelen paralar ile geçmiş dönemden kalan yaklaşık 50 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın bu sezon verdiği ciddi katkılar sayesinde borç yükü kısmen azaldı. Bu dönemde İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da kulüp için Ademoğlu yönetimine destek oldu.

Bu yıl ödenen 50 milyon TL'lik borcun dışında yeni yönetim, sezon başı transfer ve futbolcu ödemeleri için 36 Milyon TL'lik bir harcama daha gerçekleştirildi. Böylelikle sezon başından bu yana Ademoğlu yönetimi, Bordo Beyazlı kulüp için toplamda 86 Milyon TL ödeme yaptı.

KASA SIFIRLANDI, FUTBOLCULAR PARA BEKLİYOR

Yoğun uğraşlara rağmen Sultan Su İnegölspor'da finansal kriz devam ediyor. Özellikle futbolculara acilen ödenmesi gereken 4 milyon TL'lik borç için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iş dünyasıyla görüşmeler devam ediyor.

Futbolcu transfer taksitleri, maç başı ve galibiyet primleri noktasında yılsonuna kadar en az 20-30 Milyon TL'lik bir kaynağa daha ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor.