İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade verdi. Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade işleminin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Mehmet Akif Ersoy’un verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy, soruşturma savcısına yaklaşık 3 saat verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve evdeki partide yaşanan ilişkileri anlattı. Adli Tıp raporuyla uyuşturucu kullandığı bilenen Ersoy, soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İtirafçı olmak amacıyla dilekçe sunan Ersoy, avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. “Uyuşturucu kullanımı” ve “cinsel ilişkiden menfaat sağlama” iddialarıyla 11 Aralık’ta tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Ersoy’un, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na yaklaşık üç saat boyunca ifade verdiği öğrenildi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.