Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2024/836 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/836 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Sırabademler Mahallesi, 249 Ada ,5 parsel numarada, 119,59 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın; Zemin Kat+Asma Katında bulunan ,11/75 Arsa Paylı, 4 Nolu, Dükkan. Bilirkişiler tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Hacı Haşim Onur Cami?nden güneybatı yönde 14 Eylül Caddesi üzerinde yaklaşık 30 m ilerlenerek sağda Hakan Sepetçi Sokak köşesinde düzgün geometrik yapıdaki 249 Ada, 5 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Bina girişi, Hakan Sepetçi Sokak cephesinden sağlanmaktadır. Etrafında 2-4 katlı zemin katı mesken olarak kullanılan betonarme binalar bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz 40.2109,28.3592 coğrafi koordinat sisteminde ve 119184562 taşınmaz zemin no ile konumlanmaktadır. Bölge genelinde düşük gelir seviyesine sahip kişiler ikamet etmekte olup Atatürk İlkokulu?nun 90 m doğusunda konumlanmaktadır. Değerleme konusu 249 Ada, 5 parsel tapu kütüğünde her ne kadar ?Arsa? olarak işli olsa da mahalinde ;bir zemin,3 normal kat ve çatı piyesli olarak inşaa edilmi betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup merdiven korkulukları alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mermer kaplı olup bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı ,üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Zemin katta iki adet işyeri,1. ve 2. normal katlarda birer adet mesken,3.Normal kat ve çatı piyesinde 1 adet dubleks mesken bulunmakta olup binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunmaktadır. Giriş kapı ve vitrin doğramaları alüminyum malzemeden imal edilmiş olup emlak satış dükkanı olarak kullanılmaktadır. Onaylı mimari projesine göre 53,00 m2,asma kat 13,00 m2 net alana sahiptir.-02.12.2022 Tarih 150 Nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi almış olduğu buna göre 86,00 m2 alana sahip olduğu;-12.07.2021 tarih 286 Nolu Yapı ruhsatı almış olduğu buna göre binanın 3 yıllık olduğu tespit edilmiştir.'' şeklinde bildirilmiştir.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün e-imar uygulamasında, Mecidiye

Mahallesi, 249 Ada, 5 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planında “Bitişik Nizam, 4 kat, Konut+Ticaret” alanında kalmaktadır” şeklinde belirtilmiştir

Kıymeti : 2.150.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2025 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 11:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.