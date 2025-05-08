Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,25 artışa 9.279,21 puandan tamamladı. Bitcoin ise 100 bin doları geçti. FED kararıyla yüzde 2’lik düşüş yaşayan ons altın kısa süreli toparlansa da kapanışta yüzde 1'den fazla düşerek 3321 doları gördü. Gram altın ise ons tarafındaki gerilemeyle 4 bin TL sınırına geriledi.

Fed’in faiz oranlarını sabit tutmasının ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın ticaret savaşıyla ilgili belirsizliklere rağmen faiz indirimi konusunda aceleci olmadığını söylemesinin ardından piyasalar ABD ile İngiltere ticaret anlaşmasıyla bir kez daha hareketlendi.

Kripto para birimi Bitcoin rekor koşuşunu hızlandırdı. BİST 100 günü yükselişle tamamlarken, altın ve dolar tarafında düşüş gözlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 204,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,06 ile kimya petrol plastik, tek gerileyen yüzde 0,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Bitcoin'in fiyatı, ABD ile Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat'tan bu yana ilk kez yeniden 100 bin doları aştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı.

TSİ 19.15 itibarıyla 101 bin 056 dolardan işlem gören Bitcoin'de, haftalık değer kazancı da yüzde 4.81 oldu. Analistler, ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının da piyasalarda olumlu etki oluşturduğuna işaret ediyor.

Önceki seansta yaşadığı kayıpların ardından yaklaşık 3.375 dolardan güne başlayan ons altın kapanışta düşüşünü sürdürdü. Ons altın kapanışta yüzde 1.6 kayıpla 3.310 dolardan işlem gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,4 azalışla 4 milyon 158 bin lira oldu.

Gram altın da ons tarafında yaşanan düşüşten nasibini aldı. 4.200 TL'ye yakın bir fiyattan güne başlayan altının gramı kapanışta yüzde 1.78 kayıpla 4.100 TL'ye yaklaştı.

DOLAR YÜKSELİŞTE, EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ

FED'in görece şahin geçen toplantının ardından değer kazanan, ABD-İngiltere anlaşmasıyla yükselişini sürdürdü. Dolar endeksi 100 puanı aştı. 99 puanda seyreden dolar endeksi haberin ardından 100,450 puanı gördü. Yurt içinde ise Dolar yatay seyrini sürdürdü. Güne 38.65 TL'den başlayan kur, 0,06 düşüşle 38.62 TL'den kapanış yaptı.

Euro ise ABD ile İngiltere arasında bugün varılan ticaret anlaşmasının ardından günlük yüzde 0.58 düşüş yaşadı. Güne 43.72 TL'den başlayan Euro, kapanışta 43.49 TL'ye geriledi.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3 artışla 62,7 dolardan işlem görüyor.