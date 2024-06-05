Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. Bu yeni hizmet, özellikle ikinci el araç satış işlemlerinde kullanılmaya başlandı ve başlangıçta 2 milyon TL işlem limiti ile sınırlı olacak.

TCMB'nin açıklamasına göre, onay ve tescil gerektiren ödeme işlemlerine kontrollü bir ortam sağlamak amacıyla tasarlanan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren hizmete sunuldu. Bu servis, başta ikinci el araç alım-satımı olmak üzere, güvence gerektiren farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

Açıklamada, "FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay veya tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde sürecin tamamlanmasına kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlamaktadır. Bu hizmet ile, ödemeyi gönderen kullanıcıya onay veya tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak kullanıcıya ise onay veya tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti edilmektedir. FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecektir.

FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin, FAST Sisteminin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülmektedir," ifadelerine yer verildi.