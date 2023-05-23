Şahin tedaviye alındı

İnegöl de uçarken apartmanın duvarına çarpıp yaralanan Şahin'e vatandaş sahip çıktı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Uçmakta olan Şahin, helva üretim tesislerinin binasına çarptı. Çarpmanın yere düşen Şahin'i gören işyerinde çalışan Hasan Hakansu, Yardıma koştu. Şahin'i besleyen Hakansu, durumu İnegöl Belediyesine bildirdi. Yaralı, olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şahin, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

Yapılan ilk tetkiklerde Şahin'in vücudunda enfeksiyon olduğu tespit edildi.