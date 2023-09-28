İnegöl’de gerçekleştirilen tarihi tefecilik operasyonu Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Ulusal medya operasyonu farklı başlıklarla okuyucularına sundu.

Bilindiği üzere, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnegöl merkezli başlatılan Tefeci Operasyonu’nda 5 i kadın olmak üzere 40 kişi gözaltına alınmıştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 8 aydır yapılan teknik takip çalışmasının ardından düğmeye basmış, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti ve TCK-282 (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama) suçlarını örgütlü olarak işleyen aralarında İnegöl’de faaliyet gösteren fırın işletme sahibi, emlakçılar, yakıt istasyonu sahiplerinin de bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına almıştı. Çete lideri olmakla suçlanan Nazi T. ve çete mensubu olduğu öne sürülen 39 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Bu büyük operasyona ülke medyası da geniş yer verdi. Türkiye’nin gündemine düşen İnegöl operasyonu bakın ulusal medyada nasıl yer buldu..

A HABER

A Haber, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika paylaşımında İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve suç örgütünün ele başının yakalandığını duyurdu şeklinde manşetine taşıdı.

TAKVİM

Bursa İnegöl merkezli operasyonda İstanbul, Ankara ve Erzurum'da bulunan 57 adrese aynı anda düzenlenen baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Bu başarılı operasyon sonucunda, aralarında elebaşı ile bir kamu görevlisinin de bulunduğu toplam 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, 1387 mermi ve 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Takvim Gazetesi, İnegöl merkezli suç örgütünün çökertilmesiyle ilgili olarak "Terkinler Artık Yok: Şehir Eşkıyaları İçin Son" manşetini attı.

NTV

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından yakalanan 35 şüpheli, aralarında çete lideri N. Terkinler'in de bulunduğu kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. N. Terkinler, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bas oğlum bas, çok güzel bir reklam yaptık, bas" sözleriyle dikkat çekti. Aynı sırada bir diğer şüpheli ise ayağındaki ayakkabıyı fırlattı.

NTV, operasyonun sonuçlarını bu çarpıcı detaylarla birlikte manşetine taşıdı.

ANADOLU AJANSI

Anadolu Ajansı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çeteye yönelik önemli operasyonu duyurduğu video paylaşımını Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarıyla birlikte gündemine taşıdı.

HÜRRİYET

Çete üyeleri, araçlardan indirilirken basın mensupları tarafından görüntülendi ve bir çete üyesi, "Çok güzel reklam yaptınız bizi" sözleriyle gözaltındayken bile iddialı bir tavır sergiledi. Hürriyet Gazetesi, Çetenin Sözlerine Hayretle Manşet Attı!

SONDAKİKA HABER

Sondakika Haber Çete üyeleri, araçlardan indirilirken basın mensupları tarafından görüntülendi ve bir çete üyesi, "Çok güzel reklam yaptınız bizi" sözleriyle gözaltındayken bile iddialı bir tavır sergiledi. Bu sırada bir başka şüpheli ise ayağındaki ayakkabısını hızla basın mensuplarına fırlattı diyerek “Hınçlarını Basın Mensuplarından Çıkardılar” ifadelerini kullandı.

KARAR

Söz konusu çeteye yönelik operasyonlarla ilgili KARAR Gazetesi “Türkiye'de sokaklar özellikle son dönemlerde çetelerin çatışma alanı haline geldi. Bazı çete savaşlarının yurt dışına dahi taştığı görüldü. Söz konusu çetelerden biri olan İnegöl Terkinler çetesi de düzenlenen operasyonla çökertildi.” İfadelerini kullandı.

YENİ AKİT

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi: İnegöl Terkinler Çetesi başarılı bir operasyonla çökertildi ve suç örgütünün lideri yakalandı! Bakan Yerlikaya, "Operasyon sonucunda 6 milyar lira değerinde gayrimenkule el konuldu" açıklamasını yaptı.

Yeni Akit gazetesi de bu önemli gelişmeyi başlığına taşıdı.

YENİÇAĞ

Yeniçağ gazetesi söz konusu tutuklamaları” Terkinler çetesi lideri gazetecilere ayakkabı fırlattı. Koca ilçeye kabus gibi çökmüşlerdi” benzetmesiyle manşetine taşıdı.

CNN TÜRK

CNN TÜRK Adliyeye sevk edilen Terkinler çetesi lideri: Çok güzel reklam yaptık başlığıyla konuyu gündeme getirdi.