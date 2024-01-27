Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranan ve koparak devrilme tehlikesi oluşturan İzmit 28 Haziran Mahallesi’ndeki Elmalık Camii’nin minare külahını yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanı ibadethanelerin onarımını yapıyor, eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda, zamanla çürüyerek kullanılmaz hale gelen ve tehlike saçan İzmit 28 Haziran Mahallesi’ndeki Elmalık Camii’nin minare külahı sökülerek yenilendi. Kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren büyükşehir, talepleri değerlendirerek, ihtiyaç halinde yeni yapılan camilere inşaat malzemesi desteğinde bulunuyor, yıpranan dış cepheleri ve minareleri onarıp boyayarak, güzel görünüme kavuşturuyor.

İzmit 28 Haziran Mahalle Muhtarlığı ve Elmalık Camii Derneği tarafından, zamanla yıpranarak çürüyen ve tehlike oluşturan minarenin külahının değiştirilmesi için büyükşehir belediyesine talepte bulunuldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan keşif sonucunda, minare külahının çürüdüğü ve yıkılma tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Ekipler, külahın yenilenmesi için harekete geçti. A Takımı ekipleri, 26 metre uzunluğundaki minarenin külahını, güvenlik önlemlerini alınmasının ardından, yerinden sökerek vinçle taşıdı. Daha sonra yeni yapılan 6 metre uzunluğundaki dayanıklı minare külahı, vinç yardımıyla yerine yerleştirildi. Minare külahı hem estetik görüntüsüyle hem de sağlam olması dolayısıyla büyük beğeni topladı. Caminin güzel görünüme kavuşmasını memnuniyetle karşılayan mahalle muhtarı, dernek başkanı ve cami cemaati, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.