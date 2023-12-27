Piyasada satılan yüksek fiyatlı kolajen ürünlerine para vermeye gerek kalmadan vücudun ihtiyacı olan kolajen takviyesini sağlayacak o karışım 10 yaş genç gösteriyor.

Evde kolajen tozu hazırlamak isteyenler için pratik bazı yöntemler bulunuyor. Hayvan kemikleri, derisi ya da balık pulu kullanılarak elde edilen kolajen hem cildi besliyor hem de kemikleri güçlendiriyor.

Evde Doğal Kolajen Nasıl Hazırlanır?

Maliyeti ucuz ve pratik kolajen ürünü için ihtiyaç olan malzemeler şunlardır: Tavuk ya da et kemikleri, balık pulu ya da derisi kemikler kullanılırken kızartmadan artmış yağ ya da bağ dokusu seçilmiş kemikler tercih edilebilir.

Kolajen için hazırlanacak kemikler 180 derecelik fırında 30 dakika kızartılır. Balık pulu ya da derisi temizlenir. Kızartılan kemikler balık derisi ile büyük bir tencerenin içerisine alınır. Üzerine su eklenir. İki yemek kaşığı sirke dökülür ve kaynamaya bırakılır.

En Uygun Bekleme Süresi…

En az 4 ile 6 saat arasında pişirilir. Kaynarken yüzeye çıkan köpükler aralıklarla temizlenir. Ardından ince gözenekli bir süzgeç yardımıyla süzülür, soğumaya bırakılır. Gece boyunca bekletilir. Jelatinimsi bir kıvam oluşacaktır. Üzerinde biriken katılaşmış yağlardan arındırılır.

Toz Haline Getirilir!

Fırın tepsisine dökülür. Kuru bir tabaka oluşuncaya dek düşük ısıda kurutulmaya bırakılır. Küçük parçalara ayrılan kolajen tabakası kahve değirmeninde ya da blender ile ince toz haline getirilir. Hava geçilmez bir kapta saklanarak düzenli aralıklarla tüketilir.