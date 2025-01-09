Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 8 aydır görev yapan S.A.'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki eski paylaşımlar, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle büyük tepkilere yol açtı. Bu durum, özellikle sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Vatandaşlar ve çeşitli siyasi gruplar, durumu sert bir şekilde eleştirirken tepkiler giderek daha da büyüyor.

İşine son verildi

Tepkiler üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basına ve kamuoyuna bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlar hakkında: Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı' sıfatı ile haberlere konu edilen içeriklerdeki unvan kullanımı kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu personelimiz Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız kadrosunda "haber editörü" sıfatı ile çalışmakta olup, ilgili içeriklerin kamuoyuna yansımasının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığımız tarafından ilgili kişi/kişiler hakkında ivedilikle gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, ayrıca ilgili personelin görev yaptığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bünyesindeki çalışanlar hakkında detaylı inceleme devam etmektedir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kurumlara ve kişilere karşı nefret söylemi, ötekileştirme, eşitsizlik, ayrımcılık ve hakaret içeren hiçbir söylemi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kapsamda yürütülen incelemelerin ardından ilgili personelin iş akdi 09.01.2025 (bugün) itibarıyla feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Gazetecilere de hakaret etmiş

S.A.'nın yakın bir zamanda gazetecilere yönelik de hakaret ettiği öğrenilirken Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahsa gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İHA