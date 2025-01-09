Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, 15 Mayıs 2024'de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine E.K'yı (32) takibe aldı. Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda metamfetamin ve extacy hap bulundu. Olaya ilişkin E.K. ile eşi S.K. (30) gözaltına alındı. İfadeleri alınan karı-koca adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"Kullanıcıyım"

"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında dava açılan çift, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık E.K., avukatı ve tutuksuz sanık S.K. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık E.K., "Uyuşturucu madde kullanıcısıyım. Olay tarihinde arkadaşım R.Ş'yi, beraber uyuşturucu içmek için yanıma çağırmıştım. Yanında bir arkadaşı ile gelmişti, tanımadığım için kabul etmedim. Hiç kimseye uyuşturucu satmadım. Evde ve araçta bulunan maddeleri kendim kullanıyorum. Eşimin uyuşturucu ile ilgisi yoktur" dedi.



"Kimseye uyuşturucu madde satmadım"

Tutuksuz sanık S.K. ise "Evde ele geçirilen uyuşturucu maddeler eşime aittir. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım. Eşim kullanıcıdır ancak ben kullanmam. Ben kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Eşim de uyuşturucu madde satıcısı değildir. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, E.K'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA