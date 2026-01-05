Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2025 yılı boyunca kent genelinde toplam 13 bin 770 olaya müdahale ederek can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılı boyunca 6 bin 430 yangın vakasına müdahale etti. Yangınların büyük bölümünü 3 bin 840'a ulaşan sayıyla alan yangını oluşturdu. Alan yangınlarını; 622 ev, 396 çöp konteyneri, 351 anız, 342 araç, 222 iş yeri, 183 çatı ve baca, 177 fabrika, 126 trafo, 78 orman, 68 ekili alan ve 25 çöplük yangını izledi.

Kurtarma olaylarında hayvan vakaları öne çıktı

Yangınların yanı sıra yıl boyunca toplam 5 bin 184 kurtarma olayına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin 3 bin 183'ü hayvan kurtarma çalışmaları oldu. Hayvan kurtarma çalışmalarını 628 trafik kazası, 356 insan kurtarma, 318 asansörde mahsur kalma, 235 tehlikeli madde ve 203 su baskını olayı izledi. İş kazaları, suda kurtarma ve diğer acil durumlar da ekiplerin görev alanları arasında yer aldı.

Eğitim, denetim ve gönüllülük çalışmaları

Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yangın güvenliği bilincinin artırılması amacıyla 12 bin 191 kişiye eğitim verildi. Aynı dönemde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında bin 841 iş yeri denetlendi.

Gönüllü itfaiyecilik faaliyetleri çerçevesinde ise 52 yeni gönüllüye eğitim verilirken, Tekirdağ genelindeki gönüllü itfaiyeci sayısı 358'e ulaştı. Bu gönüllülerin 204'ü aktif, 154'ü pasif olarak görev yapıyor.

TAMP ve İRAP çalışmaları güncellendi

Acil Durum Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, afetlere hazırlık kapsamında yürütülen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları da 2025 yılında güncellendi.

TAMP, eğitim, tatbikat, toplantı ve kapasite geliştirme çalışmalarını içerecek şekilde revize edilerek Tekirdağ Valiliği'nin onayına sunuldu ve yürürlüğe girdi. İRAP kapsamında ise İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin veriler ilgili sisteme eksiksiz şekilde aktarıldı.

Her iki plan da değişen şartlarda hızlı yanıt verebilecek şekilde her yıl düzenli olarak güncellenerek uygulanmaya devam ediyor.