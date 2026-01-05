McDonald's Türkiye, 5-11 Ocak tarihleri arasında restoranlarına gelen kahve tutkunlarına küçük boy filtre kahve, Americano veya Latte ikram ediyor. 'İyi Kahve İyi Fiyata' mottosuyla yüzde 100 Arabica çekirdeklerden hazırlanan kahveler, 07.00-17.00 saatleri arasında tüm misafirlere ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Türkiye'nin önde gelen hızlı servis ve restoran zincirlerinden McDonald's Türkiye, 'Yeni yılın ilk kahveleri' geleneğini bu yıl da sürdürüyor. 5-11 Ocak tarihleri arası tüm McDonald's Türkiye restoranlarında geçerli olan kampanya ile 07.00-17.00 saatleri arasında küçük boy sıcak filtre kahve, Americano veya Latte ücretsiz olarak kahve tutkunlarıyla buluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre; McDonald's Türkiye'nin yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen kahveleri, baristalar tarafından 'İyi Kahve İyi Fiyata' mottosuyla hazırlanıyor. Kahve severlerin deneyimlerini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen McDonald's Türkiye, restoranları içerisinde yer alan McCafé alanlarında da özel kahve çeşitleri ile içeceklerini misafirlerine sunuyor.