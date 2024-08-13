Meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru", Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde gözlemlendi.

Tekirdağ’da yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna şahit olmak isteyen vatandaşlar, farklı noktalarda meteor yağmurunun görsel şölenine tanıklık etti.

Meteor yağmurlarının en görkemlisi olan "Perseid meteor yağmuru", 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı. Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu. Şehrin ışıklarından uzak alanlarda toplanan astronomi tutkunları, çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkardı ve doğayla iç içe olmanın keyfini sürdü. Gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.