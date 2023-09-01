Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde 2023-2024 Adli Yıl açılışı sebebiyle düzenlenen törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcan ve avukatlar katıldı. Törende Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Baro Başkanı Avukat Egemen Gürcan, günün anlam ve önemini anlatan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tören sona erdi.