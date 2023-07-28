Süleymanpaşa’nın Topağaç Mahallesi’nde biçilmiş tarlalardan birinde başlayan yangın, Süleymanpaşa Belediyesi arazözleri ve ekipleri ile Tekirdağ İtfaiyesi ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araç ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Topağaç Mahallesi’nde başlayan yangına müdahale çalışmalarını yerinde takip ederek anbean yetkililerden bilgi aldı. Uzunlar, yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali olan ancak etkili müdahale sonrası kısa sürede söndürülen yangında faaliyet gösteren tüm birimleri tebrik etti, mahalle sakinlerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar da söndürme çalışmalarını yakından takip eden isimler arasında yer aldı.

“Hızlı ve etkili müdahaleyle kontrol altına alındı”

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Uzunlar, “Topağaç Mahallemizdeki tarlalarda, biçildikten sonra kalan ekin saplarının tutuşmasıyla başlayan yangını söndürme çalışmalarına katıldık. Kısa sürede çevredeki tarlalara da yayılan alevler, itfaiye ve orman itfaiyesi ekipleri ile belediyemize ait arazözlerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; mahallemizi büyük bir felaketten kurtaran ekiplere, gayretli çalışmalarından dolayı canıgönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.