Tekirdağ’da bağımlılıklarla mücadele konusunda toplum bilincini ve farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Bağımlılıklarla Mücadele Paneli düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde Bağımlılıklarla Mücadele Paneli düzenlendi. Panele Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Panelin açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptı.

Ardından konuşan Vali Soytürk, “Uyuşturucu ile ilgili bütün kurumlarımız çalışıyor, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, sivil toplum örgütleri bir çok kişi çalışıyor ama ne kadar çok koordineli olursak o kadar verimli olacağını düşünüyorum. Bugün bahsedilecek olan konuyu çok önemsiyorum. Bir tanesi internet bağımlılığı buna tablet diyebiliriz, telefon diyebiliriz. Bunun illa çocuklarla alakası yok, biz yetişkinler için de geçerli. Şöyle bir bakarsak, birçoğumuzun üç aşağı beş yukarı bağımlı olduğunu göreceğiz. Bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili önemli politikalar belirlenmeli ve uygulanmalı diye düşünüyorum. Covid dönemi yoğun çalıştığımız, yoğun gayret gösterdiğimiz bir dönemdi. Aynı gayreti tütüne de gösterirsek insanlarımız hayatta kalır, değerlerimiz hayatta kalır diye düşünüyorum” dedi.

Vali Soytürk’ün konuşmasının ardından akademisyenler bağımlıklar ve zararları konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.