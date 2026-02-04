Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin yarıyıl tatilini daha nitelikli geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen “Okula Bi’ Mola” etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Tatil süresince düzenlenen programlara toplam 13 bin 324 çocuk katılım sağladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikler, yarıyıl tatili boyunca kentin farklı ilçelerine yayıldı. Gebze, Derince, Karamürsel, İzmit ve Dilovası’nda kurulan etkinlik alanlarında atölye çalışmaları, spor parkurları, dijital deneyim alanları ve bilim gösterileri düzenlenirken, bu faaliyetlerden 9 bin 972 öğrenci yararlandı.

Anne Şehir Merkezleri ve KO-MEK kurs merkezlerinde de çocuklara yönelik özel içerikler hazırlandı. Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklere aileleriyle birlikte 2 bin 496 çocuk katılırken, oyun alanı bulunan 21 KO-MEK kurs merkezinde düzenlenen programlardan 37-72 ay ile 7-10 yaş aralığındaki 856 çocuk faydalandı.

İki hafta süren yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirilen kültürel ve sportif etkinlikler sayesinde, “Okula Bi’ Mola” kapsamında ulaşılan toplam çocuk sayısı 13 bin 324 oldu.