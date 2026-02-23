Tekirdağ'da polis ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu'da gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde farklı noktalarda uygulama yapan ekipler, durumlarından şüphelendikleri 6 kişiyi durdurarak kontrol etti. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere el konulurken, 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.