Kartal Belediyesi'nin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği inanç turları kapsamında, İstanbul'un önemli inanç merkezlerine düzenlenen turlar her gün farklı bir mahalleden hareket edecek. Kartal Belediyesi'ne ait otobüsler ile vatandaşlar cami ve türbeleri ziyaret edecek.

Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen inanç turunun ilkine Atalar Mahallesi sakinleri katıldı. Kartal Belediyesi'nin düzenlediği inanç turlarının ilk gününde vatandaşları, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Muhtarlık İşleri Müdürü Banu Kocadağ ile Atalar Muhtarı Erhan Gülmüş yalnız bırakmadı.

Üç otobüs ile mahalle muhtarlığının önünden hareket eden Kartallıların ilk durağı Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa'nın Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden vatandaşlar daha sonra Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif Camii'ne ulaştı. Ramazan Ayı'nın ilk Cuma günü ziyarete açılan ve peygamber efendimizin kutsal emanetlerinin ziyaret edilebildiği Cami'de yaklaşık bir saat kalarak ibadet eden mahalle sakinlerinin katıldığı inanç turunun son durağı ise Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi oldu. Burada ibadet eden vatandaşlar rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Vatandaşlar daha sonra yine Kartal Belediyesi'nin kendilerine tahsis edilen otobüsleri ile Kartal'a döndü.

Kartal Belediyesi ücretsiz olarak düzenlediği İnanç Turu'na katılan tüm vatandaşlara içinde; Yasin Cüzü, tülbent, teşbih, imsakiye ve Kartal Belediyesi'nin hazırladığı kitapçık bulunan set hediye edildi. Rehberler eşliğinde gezilen kutsal mekanların özelliklerinin ve hikâyelerinin de anlatıldığı inanç turlarında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul'un önemli ibadet merkezlerini ziyaret etme olanağı bulduklarını belirten vatandaşlar, memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenecek inanç turları Ramazan ayı süresince her gün farklı bir mahalleden kalkacak araçlarla devam edecek.