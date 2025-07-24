Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobil ile süt kamyonunun çarpıştığı kazada yaşamını yitirenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre; yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönüne 2, Edirne yönüne ise 1 şeride düşürülen bölgede E.T.(56) idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu ters yöne girdi ve Gürhan Recep Tütüncü (31) yönetimindeki 34 GEV 591 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile araçta yolcu olarak bulunan Kamil Yücel (58), Mehmet Sakallı (55) ve Tarık Bülbül (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden Kamil Yücel’in cenazesi Muratlı’nın Muradiye Mahallesi’ndeki evinden kaldırılarak Hayrabolu’nun Kadriye Mahallesi’ne defnedildi. Kazada yaşamını yitiren Tarık Bülbül’ün cenazesi ise Muratlı’nın Sıradükkanlar Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Muratlı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mehmet Sakallı’nın cenazesi Lüleburgaz’a, Gürhan Recep Tütüncü’nün cenazesi ise Uzunköprü’ye defnedildi.

Diğer taraftan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.