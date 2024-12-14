Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İran uyruklu bir kadının aracı seyir halindeyken yanmaya başladı.

Çorlu ilçesi havaalanı kavşağında gerçekleşen olayda, İran uyruklu N.G.’nin kontrolündeki 22 MA 0334 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başladı. Aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek aracın ön tarafını tamamen sardı. Yangını fark eden N.G., hızla aracını durdurarak dışarı çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise paniğe kapılarak olan biteni endişeyle izledi.