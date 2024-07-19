Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Keşkek Şenliği" renkli görüntülerle başlarken, şenlikte ikram edilen keşkekten almak için sıraya girenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Keşkek Şenliği, Karacakılavuz Mahallesi’nde kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne olurken, şenlik alanında vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Keşkeğin piştiği dev tencerelerin başına Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku geçerek, vatandaşlara keşkek ikramında bulundu. İkram edilen keşkekten almak isteyen vatandaşlar ise tencerelerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak ikram edilen keşkeğin tadına baktı. Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, ikramlardan sonra tokmak ile dibek taşının başına geçerek, atalardan kalma gelenek olan tokmak ile buğday dövme işlemi gerçekleştirdi.

Keşkek Şenliğine gelen herkese teşekkür eden Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku yaptığı açıklamada, "Bu bereketli toprakların, hayvancılığın, dokumaların başkenti Karacakılavuz’da 2 gün boyunca Süleymanpaşa Belediyesi ev sahipliğinde muhtarlığımızla beraber doyasıyla eğeleneceğiz. Ben hepinize, bol neşeli, mutlu sağlıklı huzurlu günler diliyorum. 2 gün boyunca inşallah doyasıya eğlenelim" dedi.