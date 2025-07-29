Tekirdağ’ın turistik ilçesi Marmaraereğlisi’nde kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kuruyan Türkmenli Göleti’nde ağaçlar ortaya çıktı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti, hem tarımsal sulama hem de bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyordu. Ancak bölgedeki yağış azlığı ve artan sıcaklıklar nedeniyle göletteki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Doluluk oranının yüzde 5’in altına düştüğü gölet dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde çekilen suyla birlikte göl yüzeyindeki çamur, ağaçlar ve çatlak zeminler gözlemlendi.

"Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su yetmiyor"

Yaz aylarında artan nüfusun su kaynaklarını zorladığını ifade eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, "İlçemiz 30 bin nüfuslu bir yer. Yazlıkçıların ve tatilcilerin uğrak yeri olan ilçemizde nüfus şu an 400 bin civarlarına çıkmış durumda. Dolayısıyla su yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda. Biz de onlara danışarak inşallah yakın zamanda bu işi çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ciddi kuraklık var, kuyular dahi boş"

Bozkurter, göletin tamamen kuruma noktasına geldiğini belirterek, "Türkmenli barajımız susuzluktan dolayı maalesef sıkıntılı bir durumda. Ciddi anlamda kuraklık var, kuyular maalesef boş. İşi çözmek için ciddi mücadeleler veriyoruz" dedi.

"Havuz doldurmayın, araba yıkamayın, suyu israf etmeyin"

Bozkurter, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bu aşamada rica ediyoruz; havuzlarımızı suyla doldurmayın, arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi olarak harcamayalım. Ciddi bir kuraklık kapımızda. Sadece ilçemiz değil, tüm Türkiye’de kuraklık olduğunu biliyoruz. Dilerim ki bu sorun bir an önce çözülür" ifadelerine yer verdi.