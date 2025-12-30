İnegöl Belediyesi, yeni yıla özel bir başlangıç için hazırlanıyor. 2026’nın ilk sabah namazında, 01 Ocak Perşembe günü Kasım Efendi Camisinde sabah namazı buluşması gerçekleştirilecek. Kuran-ı Kerim tilaveti, kasideler, tesbihat, dua ve ikramların yer alacağı sabah namazı buluşmasında; Selami Güleç, Mehmet Kızılaslan, Nurullah Memiş, Mehmet Kuyumcu ve Muammer Aybey gönülleri mest eden tilavetleri, kasideleri ve dualarıyla İnegöllülerle buluşacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni yıla bu anlamlı buluşmada tüm ilçe halkıyla birlikte merhaba demek adına sabah namazı buluşmasına vatandaşları davet etti.