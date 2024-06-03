Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolda yürüyen H.O. isimli vatandaşa çarptı. Çarpma sonucu devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: iha