Özellikle fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerleri başta olmak üzere gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler titizlikle devam ediyor. Denetimlerde hijyenin yanı sıra işletme kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin raf ömrü ve muhafaza şartları gibi konulara da dikkat ediliyor. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler uygulanıyor. Soğuk zincirin korunması gereken ürünlerde ise sıcaklık ölçer kullanılarak, ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği anında kontrol ediliyor. Sonuçlara göre yasal işlem yapılıyor. Ayrıca Ramazan paketleri adı altında satışa sunulan muhtelif gıda paketlerinin son tüketim tarihi ve etiket bilgileri de denetim kapsamında inceleniyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı boyunca gıda denetimlerinin hassasiyetle devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları sorunları ALO Gıda 174 hattına bildirmelerinin denetimlerin etkinliğini artıracağını ifade etti.