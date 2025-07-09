Tekirdağ Çorlu’da yaya halindeyken silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde meydana geldi. Yolda yaya halinde olan Bünyamin Ermiş’e (19) bir otomobilden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan Ermiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Bünyamin Ermiş’in cenazesi, yarın memleketi Sinop Durağan ilçesi Olukbaşı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.