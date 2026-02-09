Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Marmara Denizi gözden kaybolurken, şehir genelinde görüş mesafesi yer yer düştü.

Tekirdağ kıyılarında sabahın erken saatlerinde sis etkili olurken, şehir merkezinde ve ana arterlerde de yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler daha dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis Marmara Denizi'ni kapatırken deniz adeta gözden kayboldu.