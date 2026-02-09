Tekirdağ'da kuraklığa dayanıklı ve doğal olarak glütensiz bir tahıl olan sorgumun üretimini ve katma değerini artırmayı hedefleyen proje için imzalar atıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Tekirdağ'daki merkez binasında düzenlenen imza töreninde, projenin imzalarını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aykut ve Başkan Yardımcısı Gürol Bayrak attı.

S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin başvuru sahibi olduğu proje, Trakya Kalkınma Ajansı eliyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yüzde 51 oranında finanse edilen ve toplam 9 milyon 770 bin TL bütçeye sahip proje ile kuraklığa dayanıklı sorgumun, düşük gelir getiren yem hammaddesi yerine glütensiz un gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projeyle kooperatif bünyesinde gerçekleştirilen deneme üretimlerinin sözleşmeli üretim modeliyle 5 bin dönüme çıkarılması planlanıyor. Ayrıca kooperatife ait glütensiz sorgum unu markası oluşturularak ürünlerin e-ticaret platformları ve zincir marketler aracılığıyla tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de tanı almış çölyak hasta sayısının 2023 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 166 bin 614 kişi olduğu belirtilirken, glütensiz beslenmeye yönelik artan talebin projeyi daha da önemli hale getirdiği ifade edildi. Çalışmayla hem özel beslenme ihtiyacı olan bireylere yerel ve ekonomik ürünler sunulması hem de Tekirdağlı üreticilerin gelirlerinin artırılarak kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma modelinin oluşturulması amaçlanıyor.