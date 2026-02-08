Yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselen şelale, doğaseverlere etkileyici manzaralar sundu. Uzun süredir durgun akan Sudüşen Şelalesi’nin canlanması, hem köy halkını hem de bölgeye gelen ziyaretçileri memnun etti. Özellikle hafta sonu şelaleyi görmeye gelenler, yağışların doğayı nasıl dönüştürdüğüne yakından tanık oldu. Şelale çevresinde canlanan yeşillik ve artan su sesi, bölgeye ayrı bir atmosfer kattı.

Yetkililer, yağışlı havalarda kayganlaşan zeminlere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatırken, Sudüşen Şelalesi’nin bahar aylarında ziyaret için en ideal dönemlerinden birini yaşadığını belirtti.