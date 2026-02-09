Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.