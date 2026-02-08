Tekirdağ’ın doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ganos Dağı eteklerine yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının renkli karelerini kaydetmeye devam ediyor. Hayvanseverler tarafından doğal yaşamı gözlemlemek amacıyla kurulan kameralar, bu kez iki karacanın neşeli anlarını kaydetti.

Ormanlık alanda yan yana görülen karacalar, bir süre sonra birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynadı. Zaman zaman hızlanıp sonra duraklayan karacaların rahat ve eğlenceli tavırları, görüntülere yansıdı.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğinin göstergesi olduğunu belirtirken, Ganos Dağı ve çevresinin yaban hayatı açısından önemli bir yaşam alanı olduğuna vurgu yapıyor. Karacaların enerjik ve doğal halleri, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.