Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Tarımda Dijital Çağ' projesine ilişkin hibe sözleşmesi imzalandı. Sözleşme, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imza altına alındı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 40 teknik personele İHA-1 pilotluk eğitimi verilecek. Eğitimlerin ardından personelin insansız hava araçlarını aktif şekilde kullanarak tarım arazilerinde hastalık ve zararlı takibi, ürün gelişim sürecinin izlenmesi, verimlilik analizleri ve arazi kontrollerini daha hızlı ve etkin biçimde gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yetkililer, dijital teknolojilerin tarımsal üretimde zaman ve maliyet tasarrufu sağladığına dikkat çekerek, özellikle geniş tarım arazilerine sahip Tekirdağ'da insansız hava araçlarının sahadaki kontrol ve denetim kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hem kamu hizmetlerinin etkinliğinin artması hem de üreticilere sunulan teknik desteğin daha nitelikli hale gelmesi hedefleniyor.

Tekirdağ'da tarımda dijitalleşme adımlarının hız kazanmasıyla birlikte, veri temelli üretim modeline geçiş sürecine de katkı sağlanması bekleniyor.