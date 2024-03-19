Tekirdağ’da polis ekiplerince tefecilik ve nitelikli yağma operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Tefecilik ve Nitelikli Yağma" suçlarının engellenmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalarda Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 1 adet tabanca ve şarjör, 1 adet Pompalı tüfek ve 30 adet kartuş, 36 adet tabanca mermisi, 91 adet boş senet, 1 adet demir polis kelepçesi ele geçirildi.

Dosya çerçevesinde yapılan operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı.