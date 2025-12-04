Tekirdağ’da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan Gıda Kontrol Görevlileri tarafından toplu tüketim yerlerinde eş zamanlı kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin asgari hijyen şartları, ürün güvenilirliği ve tüketici sağlığını korumaya yönelik kriterler çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, halk sağlığını ilgilendiren gıda zincirinin tüm aşamalarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların yedi gün yirmi dört saat devam edeceğini ifade etti. Aksoy, gıda güvenilirliği ile ilgili ihbar ve şikayetlerde ALO 174 Gıda Hattı’nın aranmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.