Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okçuluğun tarihi gelişimi, temel kuralları ve güvenli ekipman kullanımı konusunda bilgilendirildi. Teorik anlatımın ardından uzman öğretmenler eşliğinde hedef atışları yapılarak okçuluk pratiği tecrübe edildi..

Mudanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin amacının öğrencilerin fiziksel aktiviteye olan ilgisini artırmak, farklı spor dallarını tanıtarak hareketli yaşam kültürünü güçlendirmek ve okullarda spor seçeneklerini çeşitlendirmek olduğunu belirtti. Atatürk Ortaokulu’nda hayata geçirilen bu uygulamanın HOBA Projesi’nin önemli bir aşaması olduğu vurgulandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hem geleneksel bir spor dalı ile tanışmanın hem de odaklanma, koordinasyon ve disiplin gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulmanın memnuniyetini yaşadı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, benzeri etkinliklerin farklı okullarda da devam edeceğini açıkladı.