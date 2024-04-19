Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde M.A.S. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 283 gram bonzai, 1 adet muşta, 1 adet av bıçağı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu ve bin 340 TL suçtan elde edilen para, ele geçirildi.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesinde M.Ç. ve F.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 115 gram Bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 45 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Malkara Hacıevhat Mahallesinde T.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesinde O.E. isimli şahsın aracında yapılan aramada 2 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, 100 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Hayrabolu Çene Mahallesi kavşağında durdurulan H.K. isimli şahsın aracında, 394 adet sentetik hap ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.