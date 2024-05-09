Tekirdağ’da Jandarma Trafik Şube ekipleri, otogarda otobüslerdeki yolculara yönelik bilinçlendirme çalışması yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle vatandaşı bilinçlendirme çalışmaları sürdülüyor. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma ekiplerince Çerkezköy Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, otobüslerde seyahat eden yolculara, şoför ve görevlilere yönelik olarak emniyet kemerinin önemi ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı.