Tekirdağ genelinde sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Çorlu Cemaliye, Çerkezköy Kızılpınar ve İstasyon, Kapaklı Atatürk ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı ve Bahçelievler mahallelerinde, sokak satıcıları ve torbacılara yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. NARVAS uygulaması üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda 174,6 gram esrar, 34,99 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17,45 gram eroin, 50 kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 4 gram skank, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 490 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.