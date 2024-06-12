Tekirdağ İl Su Kurulu toplantısı Recep Soytürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler görüşüldü.

Toplantıda havza ölçekli yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerle ilgili gerçekleşmeler ile Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ile su verimliliği çalışmaları görüşüldü.

Ardından içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulama durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş ve İl Su Kurulu üyeleri katıldı.